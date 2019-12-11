انقطاع خدمات الإنترنت عن بلدة «الزعفران» بضواحي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 04:06 مساء

أكد مصدر بالمجلس التسييري الزعفران بسرت لـ«بوابة الوسط» انقطاع خدمات الإنترنت «الواي ماكس» عن منطقة الزعفران، بضواحي سرت لـ«أسباب مجهولة».  

وتتواصل شكاوى مشتركي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية «ل تي تي» ببلدة الزعفران من سوء خدمة الإنترنت «ليبيا ماكس».

وأكد غالب سكان منطقة الزعفران انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة سرت الأسابيع الماضية، وأن خدمة الإنترنت «ليبيا ماكس» شبه معدومة عن المنطقة.

«ليبيانا» تبدأ صيانة محطاتها وتقوية بث شبكتها في سرت

وناشد سكان منطقة الزعفران شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الاهتمام بتقديم خدماتها لزبائنها بالشكل اللائق بها، وتحسين خدمات الإنترنت بالمنطقة.

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