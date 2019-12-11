مديرية أمن شحات تفتح باب الانتساب لاستقبال 300 شرطي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 02:59 مساء

منح وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، الإذن لمديرية أمن شحات بفتح باب الانتساب لاستقبال 300 شرطي.

وقال رئيس إدارة التجنيد بالوزارة، العقيد زائد شقلوف، إن «اللجنة أجرت الفحوصات الطبية لأكثر من 300 متقدم التحقوا بقسم التدريب بمديرية أمن شحات، حيث تضمن الكشف الطبي تحليل المخدرات والتحليل الثلاثي واللياقة الصحية»، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمديرية أمن شحات.

وأضاف: «المتقدمون سيخضعون لدورات تدريبية بعد استيفاء بياناتهم الشخصية وإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة».

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات، حسن بوكريم، أن هذه الخطوة تأتي لـ«تدعيم الأجهزة الأمنية وضخ دماء جديدة بها، حيث سيشرع قسم التدريب بمديرية أمن شحات بالبدء في دورة للمجندين الجدد بعد قبولهم من قبل اللجنة المكلفة بالفحوصات الطبية».

ولفت بوكريم إلى أن «تدريب المجندين سيكون بنظام اليوم الطويل، حيث يخضع المتدربون لتدريبات اللياقة البدنية والقوانين الخاصة بالأمن، إضافة إلى تعليمهم استعمال السلاح».

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وأشار بوكريم إلى «حرص القائمين على الدورة على تكثيف التدريبات للخروج بدفعة جديدة تكون على مستوى عال من التدريب والحرفية، ليتم لاحقا توزيعهم حسب المهام الموكلة إليهم».

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