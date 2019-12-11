«خارجية النواب»: تصريحات إردوغان تدخل المنطقة في نفق مظلم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 03:02 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بيانا اليوم الأربعاء، استنكرت فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، داعية مجلس الأمن والجامعة العربية إلى «اتخاذ موقف حاسم، حتى لا تدخل منطقة جنوب بحر المتوسط في نفق مظلم».

وصرح إردوغان، في برنامج تلفزيوني أمس، بأن مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق «تسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا»، متابعا: «إذا جاء طلب من الجانب الليبي، فبإمكاننا إرسال قوات بالمقدار الكافي، وفقا للاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا وليبيا، ولا يوجد أي مانع في مثل هذا الموضوع».

واعتبرت اللجنة تلك المذكرة «غير دستورية، وتهدف إلى الاستحواذ على ثروات ليبيا»، واصفة إياها بـ«الانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة، والتدخل السافر في دولة مستقلة».

اقرأ أيضا: مجلس النواب يعلن رفضه مذكرتي تفاهم بين «الوفاق» وتركيا 

وحثت اللجنة «القوى الحرة في تركيا على إدانة تصريحات إردوغان، ووضع حد للتدخلات التركية، التي ستعود بالسلب على العلاقة بين الشعبين، والمصالح التركية في ليبيا».

وفي سياق متصل، عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعا أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق؛ بحثوا خلاله مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، والتصريحات الأخيرة للرئيس التركي.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن النواب عبروا عن «رفضهم كل التدخلات التركية، واتفقوا على إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب حول هذه التدخلات».

اقرأ أيضا: نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، توجه بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جامعة الدول العربية للمطالبة بـ«بطلان» مذكرتي التفاهم، و«عدم دستوريتهما ومخالفتهما الاتفاق السياسي»، مطالبًا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي مذكرتي التفاهم، التي تعلقت بالتعاون الأمني، وأيضا مسألة الصلاحيات البحرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

6 قتلى في تبادل لإطلاق النار قرب نيويورك
دولى
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة شملت 19 دولة: آثار آيجابية لخفض مستوى الكوليسترول لدى الأشخاص دون 45 عاما