وزير الخارجية التركي: تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف

وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، يقول إن «تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف»، مضيفًا: «لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي».

وقال أوغلو في مقابلة مع شبكة «خبر» التلفزيونية الأربعاء: «لا أحد يمكنه القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في جرفنا القاري من دون إذننا».

وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين.