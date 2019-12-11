بلدية مصراتة تعلن موعد عودة المياه

أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بلدية مصراتة إن انقطاع المياه عن البلدية يعود إلى أعمال الصيانة لبعض محطات النهر الصناعي.

وتواصلت البلدية مع فرع جهاز مشروع النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، الذي أكد أنه بدءا من الغد «سيتم تغيير تدفق الإمدادات المائية للمسار الشرقي بشبكة مياه النهر»، حسب بيان نشرته البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار فرع الجهاز إلى أن مستوى المياه سيبدأ في الاستقرار داخل الشبكة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، في حال عدم حدوث أي أعطال.

يذكر أن المياه مقطوعة منذ فترة عن المسار الشرقي، الذي تتغذى منه مصراتة، زليتن، الخمس، وصولا إلى القره بوللي والمناطق المجاورة.

وتنفذ فرق الصيانة بمشروع النهر الصناعي أعمال صيانة لعدد من محطات المشروع، ومنها تركيب مضخة البئر رقم «57» بالحقل الجنوبي بعد إجراء كل أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل الأمثل لها، وذلك في نهاية الشهر الماضي.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن فرق الصيانة نفذت خطة استخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار، للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

ولفت البيان إلى أن عمليات الصيانة تتم رغم كل الصعوبات اللوجستية، المتمثلة في عدم توفير الوقود والتموين لمواقع حقول آبار المنظومة بالجنوب.