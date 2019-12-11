بلدية مصراتة تعلن موعد عودة المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 01:52 مساء
أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بلدية مصراتة إن انقطاع المياه عن البلدية يعود إلى أعمال الصيانة لبعض محطات النهر الصناعي.

وتواصلت البلدية مع فرع جهاز مشروع النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، الذي أكد أنه بدءا من الغد «سيتم تغيير تدفق الإمدادات المائية للمسار الشرقي بشبكة مياه النهر»، حسب بيان نشرته البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار فرع الجهاز إلى أن مستوى المياه سيبدأ في الاستقرار داخل الشبكة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، في حال عدم حدوث أي أعطال.

يذكر أن المياه مقطوعة منذ فترة عن المسار الشرقي، الذي تتغذى منه مصراتة، زليتن، الخمس، وصولا إلى القره بوللي والمناطق المجاورة.

وتنفذ فرق الصيانة بمشروع النهر الصناعي أعمال صيانة لعدد من محطات المشروع، ومنها تركيب مضخة البئر رقم «57» بالحقل الجنوبي بعد إجراء كل أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل الأمثل لها، وذلك في نهاية الشهر الماضي.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن فرق الصيانة نفذت خطة استخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار، للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

ولفت البيان إلى أن عمليات الصيانة تتم رغم كل الصعوبات اللوجستية، المتمثلة في عدم توفير الوقود والتموين لمواقع حقول آبار المنظومة بالجنوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة شملت 19 دولة: آثار آيجابية لخفض مستوى الكوليسترول لدى الأشخاص دون 45 عاما