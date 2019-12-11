تحذير من ارتفاع الأمواج أكثر من 3 أمتار على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الشرقي، تتراوح بين 25 و30 عقدة، ستؤدي إلى اضطراب البحر، وارتفاع الأمواج إلى نحو 3.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستتراوح بين المتوسطة والضعيفة على طول الساحل، كما أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- سقوط أمطار جيدة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية غربية إلى غربية، وتكون جنوبية غربية غدا على زوارة، سرعتها 30 عقدة.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، في حين يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و3.50 متر.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، كما أن درجة الحرارة لا تتجاوز 21 درجة مئوية.