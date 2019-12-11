تحذير من ارتفاع الأمواج أكثر من 3 أمتار على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 12:20 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الشرقي، تتراوح بين 25 و30 عقدة، ستؤدي إلى اضطراب البحر، وارتفاع الأمواج إلى نحو 3.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستتراوح بين المتوسطة والضعيفة على طول الساحل، كما أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- سقوط أمطار جيدة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية، وتكون جنوبية غربية غدا على زوارة، سرعتها 30 عقدة.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، في حين يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و3.50 متر. 
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، كما أن درجة الحرارة لا تتجاوز 21 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار جيدة على طول الساحل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتصبح شمالية غربية غدا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، إذ تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و2.50 متر، ويصل إلى 3.50 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
- الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة؛ لاضطراب البحر، بينما لا تتجاوز درجة الحرارة 22 درجة مئوية.

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