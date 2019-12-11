السيسي: سرعة إنهاء الأزمة الليبية يسهم في استقرار المنطقة
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 12:01 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول خلال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» إن «سرعة إنهاء الأزمة الليبية يسهم في استقرار المنطقة »، مشيرا إلى أن «تحقيق السلام واستمراره لن يتحقق إلا بتعزيز قدرة الدول على بسط سيادتها على كامل ترابها».
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