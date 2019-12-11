صيانة كابل كهرباء في الهضبة

صيانة كابل ضغط عالي في منطقة الهضبة جنوب طرابلس، 10 ديسمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة كابل ضغط عال في منطقة الهضبة (جنوب طرابلس).

ونفذ فريق صيانة تابع لدائرة توزيع الهضبة أعمال الصيانة في الكابل، الذي يصل إلى محطة توزيع مركز المتقدم، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتجري شركة الكهرباء أعمال صيانة للعديد من المحطات خلال الفترة الماضية، شملت محطة كهرباء شارع هايتي (وسط طرابلس)، ومحطة قصر الأخيار (75 كيلومترا شرق طرابلس)، ومحطة الصوف، ومحطة القبة (شمال شرق البلاد)، ومحطة تمسان (جنوب غرب ليبيا)، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عال معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.