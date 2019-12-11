«أوقاف الوفاق»: 214 ألف مواطن سجلوا في قرعة الحج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 10:41 صباحا
أفراد في بعثة الحج الليبية العام 2019، (أرشيفية: أوقاف الوفاق)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، تسجيل 214 ألف مواطن في قرعة الحج للعامين الهجريين 1441 و1442.

وسجل أكثر من 93 ألف مواطن مع محرم، إضافة إلى 657 أجنبية هن زوجات مواطنين، حسب إحصائية منشورة على صفحة الهيئة في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن الهيئة أعلنت بدء التسجيل لقرعة الحج يوم الإثنين الماضي، لافتة إلى أن التسجيل سيكون لمرة واحدة، بينما سيكون السحب في القرعة لعامين على التوالي، منوهة بإيجابيات هذا الإجراء الذي «وُضع بعد دراسات مستفيضة».

وفي يونيو الماضي، كشفت الهيئة عن التكاليف والقيم المالية للحجاج الليبيين الذين سيؤدون الفريضة هذا العام «وفق المستويات المتاحة للإقامة» في الأراضي المقدسة، مؤكدة أنها انتهت «من التسهيلات المالية والترتيبات التابعة لها».

وأوضحت أن تكاليف الحج «تتفاوت بتفاوت العقود المبرمة بناء على المسافة بين أماكن الإقامة والحرم»، مؤكدة «أن زيادة القيم ونقصانها لا يؤثر مطلقًا في مستوى الخدمات المقدمة بجميع الفنادق بمكة والمدينة، وأنها جميعًا على مستوى واحد من الدرجة الممتازة».

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