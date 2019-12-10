لجنة الحصر ببني وليد تدعو المواطنين إلى تسجيل العمال الأجانب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:23 مساء
مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت لجنة حصر الأجانب في مدينة بني وليد كل المواطنين بضرورة التعاون مع أعضاء اللجنة ومساعدتهم على التحقق من هويات العمال الأجانب الذين يعملون بالقطاعات العامة والخاصة وتسجيلهم لدى اللجنة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى التواصل معها بمقرها الكائن بجوار مصرف الادخار بني وليد، لتسجيل العمالة الأجنبية للحصول على بطاقة الحصر والبطاقة الصحية، مصحوبين بالمستندات الآتية: ست صور شخصية، وصورة من جواز السفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة داخل المدينة من أي خروقات قد تحدث بسبب توافد العديد من الأجانب للعمل في المدينة.

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