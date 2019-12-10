ليبيا تسبق مصر في قائمة الدول التي حققت «تنمية بشرية مرتفعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 08:03 مساء
صورة لغلاف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2019 (الإنترنت)

جاءت ليبيا ضمن قائمة الدول التي حققت «تنمية بشرية مرتفعة»، رغم الظروف التي تواجهها البلاد منذ فبراير 2011، إذ احتلت المرتبة 110 في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2019.

وذلك بعد كل من الإمارات والسعودية وقطر الدول الثلاث اللاتي تصدرت القائمة عربيًا، فقد احتلت الإمارات المركز 35 تلتها السعودية في المركز 36 ثم قطر في المرتبة 41.

في السياق نفسه، جاءت البحرين في المركز 45، وعمان 47، والكويت 57، والجزائر 82، وتونس 91، ولبنان 93، والأردن 102، ثم ليبيا 110، تلتها مصر في المرتبة رقم 116. وكانت مصر البلد الأخير في القائمة التي حملت عنوان «تنمية بشرية مرتفعة».

الأولى عالميًا
وتصدرت النرويج المرتبة الأولى، تلتها سويسرا، ثم أيرلندا. وشملت قائمة العشر الأول التي حققت «تنمية بشرية مرتفعة جدا»: ألمانيا، وهونغ كونغ الصين، وأستراليا، وأيسلندا، والسويد، وسنغافورة، وهولندا. وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة عشرة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثانية والعشرين.

أما القائمة التي حملت عنوان «تنمية بشرية متوسطة»، فبدأت بالمركز رقم 117 بجزر مارشال، وانتظمت في القائمة نفسها، فلسطين في المركز 119 والعراق في المركز 120 والمغرب 121. وتصدرت سورية قائمة الدول التي حققت «تنمية بشرية منخفضة»، حيث احتلت المركز رقم 154، تلتها السودان في المركز 168 ثم اليمن في المركز 177.

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