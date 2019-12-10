ليبيا تشارك في المؤتمر الانتخابي الإقليمي بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 03:23 مساء
المؤتمر الانتخابي الإقليمي الأول في الأردن، 10 ديسمبر 2019، (مفوضية الانتخابات)

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المؤتمر الانتخابي الإقليمي الأول، المنعقد في المملكة الأردنية حاليا.

وتناول الملتقى مواضيع الساعة المتعلقة بالعملية الانتخابية وتطوراتها في الدول العربية، وما يجري حاليا على الساحة العربية من مطالبات بإصلاح القوانين والتشريعات المنظمة التداول السلمي للسلطة والانتخابات، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وألقى رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، كلمة في المؤتمر تناول فيها سبل احتواء الأزمة الأمنية لإجراء انتخابات تحظى بالنزاهة والمصداقية.

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يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من الوفود من تونس ومصر والسودان والكويت وقطر والسعودية واليمن والصومال وموريتانيا، وجزر القمر.

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