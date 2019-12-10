ارتفاع أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 02:19 مساء

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مقارنة مع آخر سعر لها أمس الإثنين.

وبيع الدولار بـ3.95 دينار، بزيادة قرشين على سعر أمس وهو 3.93 دينار، كما صعدت العملتان الأوروبية والبريطانية، إذ سجل اليورو 4.37 دينار مقابل 3.34 دينار، والجنيه الإسترليني 5.09 دينار مقابل 5.03 دينار.

وبالمثل كان الحال مع العملة التونسية التي سجلت 1.38 دينار، مقابل 1.37، في حين ثبتت الليرة التركية عند 0.68 دينار.

وخلال الشهرين الماضيين، فقد سعر صرف الدولار 10.3% من قيمته مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، وبلغ أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حين هبطت العملة الأميركية لما دون 4 دنانير.

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