اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة مذكرة التفاهم بين «الوفاق» وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 01:14 مساء

طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتي وصفتها بأنها «تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، في مؤتمر صحفي أن أثينا تريد أن «يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته»، مضيفا أن هذه المذكرة «أُبرمت بسوء نية، ولا يزال غير صالح لأنه لم تتمّ الموافقة عليها في البرلمان الليبي».

وأرسلت حكومة اليونان رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مذكرة التفاهم، التي تدينها اليونان بشدة معتبرةً أنها «انتهاك للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى». ويرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق «يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية، ويفرض عزلة دبلوماسية على تركيا».

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، في منطقة تضمّ حقول غاز كبيرة.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة «تي آر تي» الرسمية أن «منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا»، مشيرا ألى أنه بات بإمكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.

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