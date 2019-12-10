«الأرصاد»: تقلبات جوية شمالا.. وانخفاض درجات الحرارة في الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 12:08 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر غالبية مناطق الشمال بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على مناطق المرتفعات، مع فرصة سقوط أمطار، ستكون جيدة إلى غزيرة يوم الغد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال والجنوب الغربي بين 14 و21 درجة مئوية، وبين 21 و23 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي، وتسجل انخفاضًا غدًا، خاصة على مناطق الشمال الغربي، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى غدًا على غالبية مناطق مرتفعات الجبل الغربي بين 8 و11 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية، وبعض مناطق الدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة غدًا على بعض المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة وأحيانًا قوية على بعض المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غالبية مناطق الجبل الغربي.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
تتكاثر السحب على غالبية المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة إلى غزيرة غدًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، وقد تكون قوية أحيانًا على الساحل، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و21 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية غربية، ثم جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

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