عماري: «الوفاق» تستهدف خلق تنمية محلية عبر نقل الاختصاصات إلى البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 11:03 صباحا
محمد عماري خلال حضوره مراسم إطلاق تقرير التنمية البشرية 2019، 9 ديسمبر 2019، (تعليم الوفاق)

قال عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ووزير التعليم المكلف، محمد عماري، إن ما نفذته حكومة الوفاق من سياسات في مجال اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات، يهدف إلى خلق تنمية محلية في المناطق، مؤكدًا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة يسعى إلى معالجة بعض التشوهات في الاقتصاد الليبي؛ لتحسين معيشة المواطن.

جاء ذلك في كلمة لـ«عماري» خلال حضوره مراسم إطلاق تقرير التنمية البشرية 2019، أمس الإثنين، تلبية لدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة بإلقاء كلمة في الحدث العالمي، الذي ينفذ في كل الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة في نفس التوقيت، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه عماري بأهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تقدمه مثل هذه التقارير من مؤشرات للتنمية تهم السياسيين؛ لرسم السياسات العامة للدولة، ولرفع معدلات التنمية البشرية داخل البلاد.

وأشار إلى معاناة ليبيا لعقود طويلة من استبداد سياسي، ونظام اقتصاد شمولي حارب القطاع الخاص، وحرم الليبيين من المنافسة الشريفة، ما ضيع على البلاد فرصة كبيرة للتنمية على كل المستويات، مشددًا على أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن خلق تنمية حقيقة دون استقرار سياسي ومؤسساتي وأمني.

اقرأ أيضا: عماري زايد يناقش مطالب المعتصمين مع رؤساء الجامعات

وتحدث عن قطاع التعليم الذي تمثل فيه المرأة النسبة الأكبر، وما يقدمه القطاع من خدمات تعليمية لكل المواطنين دون تمييز، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن اكتساب المعرفة أحد أهداف التنمية البشرية.

ورحب عماري في ختام كلمته، بما جاء في التقرير من مؤشرات إيجابية عن ليبيا، وأنها ستكون دافعًا للعمل والاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة وكل المنظمات والبرامج التابعة لها، لما فيه مصلحة البلاد والمواطن، مجددًا شكره لكل مَن عمل على إصدار هذا التقرير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون