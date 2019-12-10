انطلاق مشروع تجهيز محطة كهرباء هايتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:25 صباحا
محطة شارع هايتي وسط العاصمة طرابلس، 10 ديسمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، انطلاق مشروع تجهيز محطة كهرباء شارع هايتي في وسط العاصمة طرابلس.

وتشرف الإدارة العامة لمشروعات التوزيع على المشروع، الذي يهدف إلى دعم التغذية الكهربائية بالمنطقة، وقد استقدمت معدات من شركة سيمنس الألمانية لاستخدامها في إعادة تأهيل المحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وتنفذ شركة الكهرباء أعمال صيانة للعديد من المحطات خلال الفترة الماضية، شملت محطة قصر الأخيار (75 كيلومترا شرق طرابلس). محطة الصوف، ومحطة القبة (شمال شرق البلاد)، ومحطة تمسان (جنوب غرب ليبيا)، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عالٍ معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

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