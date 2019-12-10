ضبط آثار فرعونية في طبرق قبل بيعها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 09:09 صباحا
آثار فرعونية ضبطت في طبرق قبل بيعها، 9 ديسمبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

تمكن أفراد مركز شرطة قاريونس من ضبط شخصين بحوزتهما ثلاث قطع أثرية فرعونية.

وأُلقي القبض على هذين المتهمين في مدينة طبرق، قبل إتمامهما صفقة لبيع هذه الآثار في مدينة بنغازي مقابل 4.5 مليون دينار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكدت مديرية الأمن أنها ستكشف التفاصيل الخاصة بتلك الجريمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي 22 نوفمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، ضبط عصابة تمتهن تجارة قطع أثرية في مدينة بنغازي متلبسين، بعد إعداد كمين لهم، وتمت مصادرة القطع الأثرية، ثم تسليمها إلى الأجهزة المعنية في الحكومة الموقتة.

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