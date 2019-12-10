«الجوف النفطية» تبحث مع «شلمبرجير» تزويدها بمنظفات سوائل الحفر

جانب من اجتماع مسؤولي شركتي الجوف للتقنية النفطية و«شلمبرجير»، 9 ديسمبر 2019. (صفحة شركة الجوف على فيسبوك).

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية، المهندس مجدي جبريل الدرسي، مع ممثلي شركة شلمبرجير (ام اي سواكوا) في ليبيا والجزائر، تطوير الأعمال في عدة مجالات منها هندسة سوائل الحفر، ومنظفات سوائل الحفر، وكذلك نشاط الكيماويات الخاصة.



وقالت شركة الجوف في بيان، إن الاجتماع الذي عُقد عبر الدائرة المُغلقة، تطرق إلى احتياجاتها، وإمكانية تطوير خدماتها في مجال الحفر والإنتاج، لافتة إلى أن ذلك من شأنه « تحسين الخدمات التي تقدمها إلى الشركات المُشغلة بقطاع النفط الليبي»، حسب ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

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وحضر الاجتماع عضو لجنة الإدارة بالشركة، المهندس عبدالرحمن العمامي، ومدراء الإدارات والمختصين بإدارتي العمليات والتصنيع.

وكانت شركة الجوف عقدت اجتماعا مماثلا في سبتمبر الماضي، مع ممثلي شركة شلمبرجير، عرضت خلاله حاجتها إلى توفير معدات متطورة لتنظيف سائل الحفر، إلى جانب اهتمامها بالحصول على فرص تدريب لتطوير العناصر الفنية، وتوفير بعض المواد الكيميائية الخاصة بالمعالجة وخاصة في مجال إنتاج الغاز.