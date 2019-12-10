عماري زايد يناقش مطالب المعتصمين مع رؤساء الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 12:09 صباحا
عماري زايد (يمين) خلال اجتماعه برؤساء الجامعات، 9 نوفمبر 2019. ( صفحة تعليم الوفاق على فيسبوك).

ناقش وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، مع عددا من رؤساء الجامعات مطالب المعتصمين بالجامعات الليبية، لاسيما الاستحقاقات القانونية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأكد عماري زايد ضرورة التعجيل ببدء الدراسة، و معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تأخيرها، وشدد على ضرورة اعتماد «الملاكات الوظيفية للجامعات، ومساهمة رؤساء الجامعات في الهيكلية المقترحة للتعليم العالي خلال عملية إعادة الهيكلة الجارية»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم على موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

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وأوضح أن العمل متواصل مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية «لاستكمال المركبات الجامعية، وتوفير متطلبات الجامعات»، واتفق مع الحضور على ضرورة تنظيم لقاءات مماثلة لعرض ملاحظات رؤساء الجامعات وتقاريرهم عن سير أعمالهم، ومعالجة ما يواجهونه من عراقيل.

يشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، الدكتورة إيمان بن يونس، ووكيل شؤون التعليم العالي، الدكتور أيمن القماطي، ووكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز، الدكتور محمد نوير، ومدير إدارة الجامعات، الدكتور طاهر بن طاهر، وعددا من مدراء الإدارات بالوزارة.

وكان عماري زايد بحث أول من أمس الأحد، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، تفعيل مشاريع التعليم العام المتوقفة، والتي يصل عددها إلى 48 مشروعا، خلال العام الحالي.

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