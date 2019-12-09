إردوغان: مستعدون لـ«أي دعوة من حكومة الوفاق» ووقعنا معها مذكرة تفاهم عسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 10:11 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, (الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا قادرة على الاستجابة لأية دعوة توجهها «الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لنا»، مضيفا «وقعنا معها على مذكرة تفاهم عسكري».

وتابع إردوغان، خلال مقابلة مع قناة «TRT» التركية الناطق بالعربية، أن «الاتفاقية مع ليبيا معلنة وغير سرية وتم التصديق عليها وبعثناها للأمم المتحدة»، مضيفا أن تركيا «استخدمت حقها الطبيعي وسياستنا تقوم على الدبلوماسية والمساعي السلمية».

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ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي في 27 نوفمبر الماضي اتفاقين للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ.

وتدور مذكرتا التفاهم حول التعاون الأمني والمجال البحري، وقد أعقب الإعلان عنهما ردود أفعال غاضبة من أطراف إقليمية ودولية على رأسها اليونان التي قررت قبل أيام طرد السفير الليبي، فيما طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار».

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