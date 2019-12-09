مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة تبحث الموقف التنفيذي للمشاريع المتوقفة والمستهدفة

أعضاء من مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة مع مديري المطارات, 9 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

بحثت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، كيفية دعم المطارات وتطويرها بحضور الهيئة العامة للمواصلات والنقل، والموقف التنفيذي للمشاريع فيها.

وحسب الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات بدأ اليوم الإثنين اجتماع مدراء المطارات بتنسيق من المصلحة بحضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن خالد الجربي، لمناقشة عدة نقاط تم الاتفاق عليها.

وتلخصت محاور الاجتماع حول مناقشة الإجراءات الإدارية والمالية بالمطارات والموقف التنفيذي للمشاريع فيها سواء المتوقف أو المتعثر أو الجاري العمل عليه والجديد، وملاحق العقود والاستفادة منها بالصورة الصحيحة والتجهيزات الفنية واحتياجات المطارات.

وأضاف المكتب أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الخطة التشغيلية لمصلحة المطارات لسنة 2020 والإيرادات وكيفية تحصيلها والخطة التدريبية 2020، ووضع خطة لتطوير المطارات وتطوير عمل الأمن والسلامة.