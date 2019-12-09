أردوغان: حاولنا التفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ أيام القذافي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية : الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده حاولت التفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ سنوات حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، لافتا إلى أن بلاده قادرة مع ليبيا حاليا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه خلال الأيام الماضية.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي في 27 نوفمبر الماضي اتفاقين للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ.

وتدور مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمجال البحري، وقد أعقب الإعلان عنهما ردود أفعال غاضبة من أطراف إقليمية ودولية على رأسها اليونان التي قررت قبل أيام طرد السفير الليبي، فيما طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار».

وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة «TRT» التركية الناطق بالعربية، أنه «بموجب الاتفاق مع ليبيا.. نحن قادرون معاً على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول».

هل يحق لتركيا الاستفادة من مذكرة التفاهم مع «الوفاق» قبل إجراء برلماني أو أممي في ليبيا؟

وأكد أنه لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل، إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، «لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي».

وتابع أردوغان أن الاتفاقية «ضبطت حدود» اليونان بشكل قانوني يحترم الأعراف الدولية، مضيفا أن بلاده استخدمت حقها الطبيعي قائلا «سياستنا تقوم على الدبلوماسية والمساعي السلمية»، مضيفا «سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص».