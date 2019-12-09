بوريل: لم يتلق الأوروبيون أي إشارات على إمكانية سقوط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 08:22 مساء
الممثل الأعلى الجديد للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل. (آكي)

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجديد، جوزف بوريل، أن الأوروبيين لم يتلقوا «أي إشارة على إمكانية سقوط مدينة طرابلس» التي تشهد ضواحيها الجنوبية اشتباكات عنيفة منذ أبريل الماضي، معربا في الوقت ذاته عن قلق الاتحاد من مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يوم 27 نوفمبر الماضي.

جاء تصريحات بوريل خلال حديثه للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونفى بوريل في حديثه للصحفيين «أن يكون للاتحاد أي خطط بشأن مستقبل العاصمة الليبية طرابلس»، مشددا على أن الاتحاد «ليس طرفاً فيما يحدث ميدانياً في طرابلس»، في إشارة إلى الاشتباكات الجارية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني وقوات تابعة للقيادة العامة التي تحاول دخول المدينة.

ودعا الممثل الأعلى الجديد للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «كافة الأطراف المنخرطة في الصراع في ليبيا لوقف العنف وتجنب مزيد من التصعيد في مدينة يقطنها حوالي 2 مليون مدني».

وقال للصحفيين: «لم يتلق الأوروبيون أي إشارات على إمكانية سقوط مدينة طرابلس»، معتبرا أن «اندلاع حرب شوارع في المدينة سيكون له آثار سيئة على المدنيين»، مفضلا «التركيز على الأمل الأوروبي بإمكانية أن تؤدي عملية برلين لحلحلة النزاع في ليبيا».

وتطرق بوريل في تصريحاته إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني بشأن الصلاحيات البحرية، حيث قال: «عبر الوزراء عن القلق كون مسألة تقاسم السيادة على المياه تؤثر على الجزر اليونانية وعلى قبرص نفسها».

وأعاد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي «غير المحدود لليونان وقبرص»، وأردف قائلا: «أنا لم أقل أن المذكرة غير قانونية، بل أكدت أنها تثير لدينا القلق»، مشددا على ضرورة أن تحترم كافة الدول القانون الدولي، مشيرا إلى أن «دوائر صنع القرار في أوروبا لا زالت بصدد دراسة وتحليل مضمون المذكرة».

وأشارت «آكي» إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين ناقشوا خلال اجتماعهم في بروكسل أيضاً موضوعات متعددة من أهمها العلاقات مع القارة الأفريقية، الملف النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا في ضوء المحادثات الجارية اليوم في باريس بين روسيا وأوكرانيا ضمن ما يدعى بمفاوضات النورماندي، التي كانت توقفت لمدة ثلاثة أعوام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون