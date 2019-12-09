«أوقاف الوفاق» تعلن موعد التسجيل بقرعة الحج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 08:12 مساء
بعثة الحج الليبية في المشاعر المقدسة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، بدء التسجيل لقرعة الحج هذا العام، في تمام الساعة 12 صباحا.

وأوضحت الهيئة في بيان، إنها ستعلن تفصيليا شروط وضوابط التسجيل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، لافتة إلى أن التسجيل سيكون لمرة واحدة، فيما سيكون السحب في القرعة لعامين على التوالي، منوهة بإيجابيات هذا الإجراء حيث «وُضع بعد دراسات مستفيضة».

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وكانت الهيئة أعلنت في يونيو الماضي، التكاليف والقيم المالية للحجاج الليبيين الذين سيؤدون الفريضة هذا العام «وفق المستويات المتاحة للإقامة» في الأراضي المقدسة، مؤكدة أنها انتهت «من التسهيلات المالية والترتيبات التابعة لها».

وأوضحت أن تكاليف الحج «تتفاوت بتفاوت العقود المبرمة بناء على المسافة بين أماكن الإقامة والحرم»، مؤكدة «أن زيادة القيم ونقصانها لا يؤثر مطلقًا في مستوى الخدمات المقدمة بجميع الفنادق بمكة والمدينة، وأنها جميعًا على مستوى واحد من الدرجة الممتازة».

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