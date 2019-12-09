«داخلية الوفاق» تدرس مقترح البعثة الأممية لتطوير الشرطة

العميد خالد مازن في اجتماع مع اللجنة الفنية لدراسة الوصف الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي. (الإنترنت).

تدرس وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مقترح بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتطوير الشرطة والأمن، حسبما أكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين.

وعقد وكيل الوزارة، رئيس اللجنة المركزية الفنية للمشروع المشترك مع برنامج «الأمم المتحدة الإنمائي» لتطوير الشرطة والأمن، العميد خالد مازن، اجتماعًا اليوم الإثنين لدراسة الوصف الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي المزمع تدشين العمل به في الربع الأول من السنة المقبلة (2020).

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وينفذ مشروع تطوير الأمن والشرطة في ليبيا بمشاركة البعثة الأممية، وبرعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وشدد العميد خالد مازن خلال الاجتماع على أهمية تطوير الشرطة، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع دراسة المقترح الذي تقدمت به البعثة لدراسته ومعرفة مدى إمكانية الخروج بتصور واضح متوافق عليه من النواحي القانونية والتنظيمية وغيرها.

كما أكد مازن ضرورة أن تكون صياغة المقترح «منظمة ومتوافقة مع إستراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتغيير».