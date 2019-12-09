«داخلية الوفاق» تصدر إيضاحا بشأن «قيد الأسماء غير العربية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 02:40 مساء
وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إيضاحًا بشأن «اللَبس الذي حصل بعد التعميم الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية، الذي سمح بقيد الأسماء غير العربية في السجلات المدنية».

وأوضحت الوزارة أن مكونات المجتمع الليبي، من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق، لهم الحق في تسمية أبنائهم بأسماء منبثقة من ثقافتهم، ومعبرة عن أصالتهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ونوهت بحرصها على تحقيق الوحدة بين أفراد المجتمع، وتدعيم الكيان الاجتماعي، والمساعدة في تماسكه، وسلامة النسيج المجتمعي والسلم الأهلي لمختلف مكونات المجتمع وأطيافه، بما يعزز التقارب، ويوطد العلاقات بين أبناء الوطن.

اقرأ أيضا: باشاغا يأمر بضبط المتورطين في الهجوم على مقر حكومة الوفاق

وتنص المادة الأولى من التعميم سالف الذكر على أنه «يجوز قيد الأسماء التي يحملها الأصول، أو المعبرة عن معاني الأصالة الليبية، أو التي توارث نقلها من الأجداد إلى الأحفاد، وفقًا للتقاليد والعادات الليبية المتعارف عليها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف على مسافة سير السيارة عندما يضيء الوقود