تشكيل لجنة لحصر المباني المخالفة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 01:45 مساء
عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، تشكيل لجنة تتولى حصر المباني والمنشآت المنفذة بالمخالفة للترخيص أو غير المرخصة، أو المقامة على أرض مملوكة للدولة، سواء داخل المخططات المعتمدة أو خارجها.

وستسجل اللجنة أيضًا حالات الاعتداء على المخططات المعتمدة، أو الإضافات غير المرخصة لمبانٍ ومنشآت مرخصة، حسب صورة القرار المنشور على صفحة البلدية في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وسيوكل إلى اللجنة أيضًا حصر المباني والمنشآت المنفذة داخل المساحات المحددة بموجب التشريعات النفاذة، التي يحظر البناء عليها، وهي الطرق وخطوط الكهرباء، إضافة إلى الأراضي الخاصة بمشروع النهر الصناعي ومساراته، ومسار مشروع السكك الحديد، وكذلك الحال بالنسبة لخطوط الاتصالات بمختلف أنواعها. 

يذكر أن البلدية شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة حملات استهدفت إزالة العشوائيات في مناطق مختلفة بها.

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