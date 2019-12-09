بدء تجهيز محطة كهرباء قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 01:15 مساء
محطة كهرباء قصر الأخيار، 9 ديسمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ مشروع تجهيز محطة كهرباء مدينة قصر الأخيار (75 كيلومترا شرق طرابلس).

وستركب معدات جديدة مزودة بأجهزة وقاية وتحكم متطورة، من تصنيع شركة سيمنس الألمانية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المحطة ورفع كفاءتها، إذ تعاني من مشكلات في التشغيل نتيجة تقادم معداتها.

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وتنفذ شركة الكهرباء أعمال صيانة للعديد من المحطات خلال الفترة الماضية، شملت محطة الصوف، ومحطة القبة (شمال شرق البلاد)، ومحطة تمسان (جنوب غرب ليبيا)، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عالٍ معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

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