«بلدي زوارة» يحذر من التخييم قرب مصنع أبي كماش الكيماوي

المنطقة قرب مصنع أبي كماش الكيماوي، 3 ديسمبر 2019، (بلدية زوارة)

دعا المجلس البلدي زوارة الأهالي والزوار إلى عدم التخييم في المنطقة القريبة من مصنع أبي كماش الكيماوي.

جاء ذلك بعد تلقي المجلس تقريرا من لجنة الصحة بشأن الحريق الذي اندلع في الجهة الشرقية الجنوبية للمصنع، يوم الإثنين الماضي، حسب بيان على صفحة البلدية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واتضح أن الحريق شب نتيجة مواد كيميائية خطيرة كانت موجودة في المنطقة، التي اتخذت مكبا لأسطونات من مخلفات ناتجة من غسيل آلات المصنع، إضافة إلى حوض ترابي مشبع بالمواد الكيميائية، وجالونات من حمض الكبريتيك، ومادة «بي في سي»، وأكياس كربونات الكالسيوم، ومادة متحجرة من نوع القار.

كما ناشد المجلس عدم إشعال النار في تلك المنطقة، منوها بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإبعاد الضرر عن المواطنين، والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.

آثار الحريق الذي اندلع في المنطقة يوم 2 ديسمبر الجاري

مواد كيميائية في المنطقة