«الأرصاد»: طقس متقلب في الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 12:10 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق الشمال الغربي طقسا متقلبا نتيجة تأثير منخفض جوي مصحوب بموجة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، بدء انخفاض درجات الحرارة على المناطق الغربية، ثم تشمل موجة البرد جميع مناطق ليبيا تدريجيا من الغد، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى يوم الأربعاء المقبل بين 11 و16 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 15 و20 درجة مئوية على غالبية مناطق الجنوب.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب بداية من اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها سحب رعدية على غالبية مناطق الساحل وبعض الدواخل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 14 و19 درجة مئوية، وتصل إلى 21 درجة مئوية على سرت.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض مناطق بنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية.

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