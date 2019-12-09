إغلاق مكتب جوازات في بني وليد بعد الاعتداء على موظف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:50 صباحا
مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن قسم الجوازات فرع الشمالية بمدينة بني وليد إغلاق المكتب منذ أمس الأحد، «على خلفية خروقات وتهديدات أمنية تعرض لها القسم».

وقال مصدر بالقسم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذا الإجراء جاء بعد تعرض موظف إلى الاعتداء بالضرب من أحد المواطنين. 

يذكر أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، التي يتم الاعتداء فيها على مكتب خدمي في بني وليد، إذ أعلن مكتب صندوق الزكاة في المدينة، في 20 نوفمبر الماضي، تعليق أعماله، بعدما «اقتحم عدد من الأشخاص مقره وتهجموا على الموظفين العاملين بالمكتب واحتجزوهم بالقوة، وتعرضوا للسب والشتم وتهديدهم بالقتل». 

وفي 7 نوفمبر، تعرض مقر جريدة «أخبار البلاد» في المدينة إلى التخريب والعبث بمحتوياته، حسب تصريحات رئيس تحرير الجريدة، الناير اليعقوبي، الذي قال في حديثه إلى «بوابة الوسط» إن بعض محتويات المقر تعرضت للإتلاف، منوها بأن الخسائر مادية فقط.

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