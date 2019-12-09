تزويد المكاتب الصحية في طرابلس بأدوية للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:18 صباحا
جانب من أعمال تزويد أحد المكاتب الصحية في طرابلس بأدوية مخصصة للنازحين، 9 ديسمبر 2019، (صحة الوفاق)

زودت إدارة الطوارئ في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مكاتب الخدمات الصحية في بلديات طرابلس الكبرى بأدوية عامة وأخرى للأمراض المزمنة؛ لتغطية احتياجات الأسر النازحة.

وتقع تلك المكاتب في «تاجوراء وطرابلس المركز وعين زارة وحي الأندلس وأبوسليم، وسوق الجمعة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتأتي هذه الخطوة لتغطية 19 مركزا لتجمع عائلات النازحين داخل طرابلس، حيث تمت هذه المبادرة ضمن العمل بخطة إدارة الطوارئ الصحية للاستجابة الوطنية لتغطية احتياجات النازحين لنهاية العام 2019.

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