باشاغا يأمر بضبط المتورطين في الهجوم على مقر حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 10:45 صباحا
باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية، 25 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الهجوم على مقر رئاسة حكومة الوفاق ووزارة المالية.

وأمر بضبط وإحضار كل من يثبت تورطه ومشاركته في هذه الأعمال الخارجة عن القانون، لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد باشاغا أن «أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهدد مؤسسات الدولة لمحاولة فرض رأيها، أو تحقيق مصالحها الخاصة، تمثل خطرا على أمن الدولة، يساوي خطر المجموعات الإرهابية».

وأشار إلى أن الوزارة «ستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدولة والمواطنين».

يذكر أن مجموعة مسلحة حاصرت مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس، الأربعاء الماضي، حيث طالبوا بإقالة وزير المالية فرج بومطري.

وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن باشاغا أن الوزارة بصدد «إطلاق منظومة بيانات عن الأشخاص الذي يتدخلون في عمل الدولة ويبتزونها ويفسدون الحياة العامة والسياسية ويسببون خللا كبيرا في مسيرة الدولة وقيادتها، ويعطلون مسيرة الإصلاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف على مسافة سير السيارة عندما يضيء الوقود