المشري يبحث مع وفد أعيان الطوارق أوضاع الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 10:06 صباحا
لقاء خالد المشري مع وفد أعيان الطوارق، 8 ديسمبر 2019، (صفحة مجلس الدولة على فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وفد من أعيان وحكماء الطوارق أبرز المشكلات الموجودة في الجنوب، واحتياجات الأهالي هناك، في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية العصيبة هناك.

وعقد الاجتماع في مقر المجلس بالعاصمة، وقد ضم الوفد رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، إبراهيم الرجوبي، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأمس أيضا، عقد مكتب الرئاسة بالمجلس اجتماعا ناقش فيه تطورات الوضع السياسي والعسكري الراهن، كما أوصى بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسة المجلس رقم 47، التي عقدت الإثنين الماضي.

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