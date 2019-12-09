ورشة عمل حول اللغة الأمازيغية في «رياض الأطفال»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 08:36 صباحا
ورشة عمل حول الأمازيغية في «رياض الأطفال»، 8 ديسمبر 2019، (تعليم الوفاق)

نظمت إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم في حكومة الوفاق ورشة عمل حول اللغة الأمازيغية؛ بهدف المساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي لكل مكونات المجتمع.

وتناولت الورشة التي قدمها المحاضر عبدالعزيز شلغم، وضع أبجديات منهج رياض الأطفال في اللغة الأمازيغية، وتوحيد اللهجات المختلفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما شهدت الورشة أيضا تقديم عرض ضوئي، تضمن أساسيات اللغة وتأثيرها وأهميتها.

يذكر أن فعاليات الورشة جرت في مقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني في طرابلس، بحضور مدير الإدارة محمود الوندي، وبمشاركة عدد من مراقبي التعليم ومديري مكاتب الرياض بالمناطق الناطقة باللغة الأمازيغية في بلديات الجبل الغربي.

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