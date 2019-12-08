ضبط 160 ألف لتر وقود في جالو قبل تهريبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 11:29 مساء
ضبط 160 ألف لتر وقود قبل تهريبها, 8 ديسمبر 2019 (مديرية أمن جالو)

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جالو اليوم الأحد، من مداهمة وكر لتهريب الوقود، وضبط التشكيل العصابي الذي يدير عمليات التهريب بشكل غير شرعي «بينهم ليبي وعدد من الأفارقة»، بحوزتهم 160 ألف لتر من الوقود بين بنزين ونفط.

وأعلنت مديرية أمن جالو، في بيان اليوم، أن قوة على رأسها مدير الأمن المقدم خالد العبار، وع قسم البحث الجنائي تمكنت من مداهمة مزرعة استخدمت وكرا لتخزين وتهريب الوقود بكميات هائلة.

وأوضحت المديرية أن هذه العملية الأمنية التي تعد الأولى من نوعها داخل نطاق المديرية، أسفرت عن ضبط وكر لتعبئة وتهريب الوقود بكميات كبيرة في مزرعة «مستغلة من قبل أحد ضعاف النفوس ليبيي الجنسية من مدينة جالو».

وأشارت المديرية، إلى أن المتهم جعل من المزرعة مستودعا لتعبئة الوقود مقابل عمولة 1000 دينار على السبارة الواحدة.

وأكدت المديرية أنه تم فتح محضر بالواقعة وأخذ إذن النيابة العامة بالدخول وضبط كل من في المزرعة وعددهم حوالي 20 عاملا، واجبهم الحراسة وحماية الشاحنات والمعدات التي تستعمل في التهريب والتزود بالوقود، كما تم ضبط 14 شاحنة معدة للتهريب وعدد من السائقين «نقلوا جميعا للحجز القانوني لاستكمال التحقيق».

وأكدت المديرية أن «أقصى درجات تطبيق القانون ستتخذ ضد هؤلاء الذين يتسببون في أزمات شح الوقود من حين لآخر».

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