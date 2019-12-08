قسم العناية بمستشفى غريان يدخل الخدمة بعد استكمال صيانته

قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان التعليمي بعد أعمال الصيانة, (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان التعليمي سيدخل الخدمة من جديد بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية وبسعة 18سريرًا.

وفق بيان لوزارة الصحة اليوم، يعد مستشفى غريان التعليمي، أحد المستشفيات التعليمية التي شملتها المرحلة الأولى من مشروعات الصيانة التي انطلقت داخل أقسام حيوية بالمستشفيات الليبية، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم عيسى.

وشملت أعمال الصيانة لقسم العناية الفائقة بمستشفى غريان التعليمي، كافة الأعمال المدنية وتركيب منظومة كاميرات متطورة وتجديد شبكة الغازات الطبية وتركيب أرضيات وأبواب طبية وأسقف معلقة، كما جرى صيانة دورات المياه بالكامل وتجهيز القسم بأثاث طبي حديث.