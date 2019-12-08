عماري زايد يبحث مع الوكيل مواصلة تنفيذ 48 مشروعا تعليميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 09:02 مساء
وزير التعليم عماري زايد، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووكيل الوزارة عادل جمعة, 8 ديسمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وبحضور وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة، تفعيل مشاريع التعليم العام المتوقفة، والتي يصل عددها إلى 48 مشروعا، خلال العام الحالي.

وأوضح تاكيتة، في بيان لوزارة التعليم اليوم، أن الجهاز أنهى المقايسات اللازمة والتفاوض مع المقاولين وإبرام المحاضر اللازمة بالخصوص، وفي انتظار تسييل المبالغ للجهاز بعد تفويضه بها.

ولفت إلى أن الجهاز سيعمل مع الوزارة من خلال خطة 2021/2020، والتي ستهدف لاستكمال مئات من المشاريع التعليمية المتوقفة وفق أولويات وزارة التعليم.

فيما وضع الوكيل المجتمعين في صورة أوضاع المباني المتوقفة ببلديتي تاجوراء والزاوية.

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