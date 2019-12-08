معيتيق يستعرض مع وكيل «دفاع الوفاق» الوضع الميداني جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 07:42 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق, 8 ديسمبر 2019 (صفحة معيتيق على فيسبوك)

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، صباح اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الوضع الميداني جنوب طرابلس في مختلف المحاور.

وأوضح معيتيق، خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع تناول التنسيق بين المناطق العسكرية الثلاث والمجلس الرئاسي، لدعم محاور الدفاع عن العاصمة وتوفير الاحتياجات اللازمة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان القوات التابعة لحكومة الوفاق، عن إسقاط طائرة حربية نوع ميغ 23، بعد «استهدافها بدقة»، وفق صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفتت الصفحة إلى أن قوات الوفاق ألقت القبض على قائد الطائرة بعد نزوله منها بمظلة، قبل أن تحترق بالكامل.

 وتشهد تخوم العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، والقوات التابعة للقيادة العامة، مما أدى لسقوط نحو ألفي قتيل بينهم مدنيون وعشرات الآلاف من المصابين والنازحين، وفق منظمات دولية.

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