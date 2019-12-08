باشاغا يطلب من مدير أمن الزاوية النظر في إعادة تشكيل قوة الإسناد الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 06:07 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (وزارة الداخلية)

طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مدير أمن الزاوية «النظر في إعادة تشكيل قوة الإسناد الأولى وترشيح ضباط أكفاء لتولي مهام رئاسة الفرقة بالتنسيق» مع الوزارة، وفق كتاب وجهه باشاغا ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وجاء كتاب باشاغا، إلى مدير أمن الزاوية، بعدما تناقلت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صورًا لأحد الطيارين التابعين للقيادة العامة وهو في قبضة عناصر الفرقة بعد اعتقاله فور هبوطه بالمظلة إثر تحطم طائرته مساء أمس في ضواحي مدينة الزاوية.

ودعا باشاغا في كتابه مدير أمن الزاوية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وتوظيف وزارة الداخلية في تلك الأفعال والأعمال المنافية لحقوق الإنسان وطريقة معاملة المحتجزين.

كما وجه باشاغا في كتاب آخر قادة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة التأكيد على العناصر التابعة لهم والقوة المساندة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية بشأن معاملة المحتجزين.

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