انتشال قذيفتين جاهزتين للانفجار من مزرعة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 08 ديسمبر 2019, 05:38 مساء
مخلفات حرب غير متفجرة. ( أرشيفية: الإنترنت).

تمكن فريق انتشال المخلفات الحربية والألغام التابع للمنظمة الدنماركية لإزالة الألغام العاملة في سرت بشكل رسمى منذ عام ونصف العام، من انتشال قذيفتين جاهزتين للانفجار عـثر عليهما بمنطقة الطويلة القريبة من مدينة سرت.

وقال مصدر تابع للفريق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مواطنًا ليبيًّا أبلغ الفريق بوجود أجسام غريبة بمزرعة بمنطقة الطويلة بسرت، وبمعاينة الموقع اكتشف الفريق القذيفتين وانتشلهما بشكل عاجل.

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ولفت إلى أن إحدى القذيفتين من نوع «هاوزر» زرعها عناصر بتنظيم «داعش» الإرهابي، لافتًا إلى ما يمثله هذا النوع من المقذوفات من أخطار كبيرة.

وكان الفريق تمكن من تفكيك لغم أرضي جاهز للتفجير بمنطقة الطويلة (8 كيلومترات شرق مدينة سرت)، في نوفمبر الماضي.

وتتواصل أعمال إزالة الألغام من مدينة سرت بواسطة هيئات أجنبية، وفي هذا الإطار التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني المدير الإقليمي لمنظمة «هالو ترست» البريطانية المكلفة إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة؛ لوضع آلية للتنسيق ووضع خطة العمل لإزالة الألغام والمخلفات الحربية، فضلًا عن تدريب المنظمة الشباب الليبي للقيام بهذه المهام.

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