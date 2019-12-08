بليحق: عقيلة صالح يزور مصر واليونان

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 08 ديسمبر 2019, 03:31 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز»، 13 يونيو 2019. (رويترز)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، توجه اليوم الأحد، إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلم، ورئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، كما سيتوجه إلى دولة اليونان تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني.

وتأتي زيارة عقيلة صالح في أعقاب توقيع حكومة الوفاق مع تركيا مذكرتي تفاهم، بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري، في 27 نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضا وسائل إعلام يونانية: عقيلة صالح يزور أثينا الخميس

وأوضح بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن رئيس مجلس النواب سيناقش مع رئيس البرلمان العربي والمصري، «آثار الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، وما يمثله من تهديد لأمن البحر المتوسط، إضافة إلى طلب دعمهما للبرلمان الليبي وسحب الاعتراف بحكومة الوفاق».

وأضاف أن صالح سيتوجه إلى اليونان بعد زيارة القاهرة؛ تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني، حيث سيتم «بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، والاتفاق التركي مع حكومة الوفاق».

وأشار بليحق إلى أن الزيارتين تأتي في إطار « تحرك مجلس النواب للحفاظ على سيادة ليبيا، وقطع الطريق على تركيا في دعم المليشيات المسلحة والخارجين عن القانون».

جدل إقليمي ودولي ومحلي
وأعلنت تركيا، أمس السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

يشار إلى أن توقيع حكومة الوفاق على المذكرة مع تركيا أثار انتقادات محلية وخارجية، حيث رفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المذكرة، واعتبرها  «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، في حين قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، ووزير خارجيتها الأسبق، عبدالرحمن شلقم، إن مذكرة التفاهم، «من ناحية الصيغة القانونية، من أقل الالتزامات بين الدول، ولا تمثل سوى وعد شرف، ولا ترتب التزاما رسميا على الدولة الليبية».

اقرأ أيضا تركيا: مذكرة التفاهم مع «حكومة الوفاق» تدخل حيز التنفيذ اليوم

وإقليميا، رفضت كل من مصر واليونان وقبرص مذكرتي التفاهم، في حين حذر المبعوث الأممي غسان سلامة، من تداعيات مذكرتي التفاهم وقال إن «الاتهامات التي أثارها الاتفاق، تهدد اجتماعا في 10 ديسمبر الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل».

لكن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، قال إن الاتفاق يهدف إلى «صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، ويقوم على القانون الدولي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف على مسافة سير السيارة عندما يضيء الوقود