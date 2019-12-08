رئيس جهاز الشرطة القضائية يؤكد تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2005

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأحد 08 ديسمبر 2019, 03:17 مساء

أكد رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الموقتة، العميد بالقاسم الزنتاني، تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بحقوق النزيل وواجبات رجل الشرطة القضائية.

وقال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، الصديق الزاوي، لـ«بوابة الوسط» الأحد: «بدأنا تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2005، والذي كان معطلا منذ 2011 نظرا للظروف التي شهدتها البلاد».

ولفت الزاوي إلى أن القانون المذكور يلزم الشرطة القضائية بـ«مراعاة النزيل من جانب إنساني وتأهيلي وقانوني وصحي واحترام آدميته».

العلاقي: حقوق الإنسان منتهكة في السجون الليبية

يذكر أن تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وثّقت عددا كبيرا من الانتهاكات لحقوق السجناء، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون بمختلف أنحاء ليبيا.

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