مستشفى المحجوب القروي في مصراتة يتسلم أجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 02:07 مساء
جانب من تسليم الأجهزة الطبية لمستشفى المحجوب، 8 ديسمبر 2019. ( صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

تسلم مستشفى المحجوب القروي، اليوم الأحد، عددا من الأجهزة الطبية من البلدية، متمثلة في جهاز خاص بحديثي الولادة، وأجهزة ضخ الأدوية والقياسات الحيوية والعظام.

وقالت بلدية مصراتة في بيان، إن التسليم يأتي تنفيذا لقرار المجلس البلدي رقم «17» لسنة 2019، بشأن صرف مبلغ مالي للمرافق الصحية بالبلدية البالغ عددها ستة، لمساعدتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.

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ويشمل الدعم إدارة الخدمات الصحية، المركز المتخصص لعلاج السكري، والغدد الصماء مصراتة، مصرف الدم المركزي، مركز علاج الكلى مصراتة، والعيادة المركزية للأسنان مصراتة.

جانب من تسليم الأجهزة الطبية لمستشفى المحجوب، 8 ديمسبر 2019. ( صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
جانب من تسليم الأجهزة الطبية لمستشفى المحجوب، 8 ديمسبر 2019. ( صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
جانب من تسليم الأجهزة الطبية لمستشفى المحجوب، 8 ديمسبر 2019. ( صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
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