بالصور: مستودع سبها النفطي ينفذ خطة طوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 12:59 مساء
عمال بمستودع سبها أثناء تنفيذهم محاكاة لإطفاء حريق، 8 ديسمبر 2019. (صفحة شركة البريقة النفطية على فيسبوك)

نفذ مستودع سبها النفطي، اليوم الأحد، خطة طوارئ، بمحاكاة إطفاء حريق، وذلك في ختام الدورة التدريبية لمستخدمي إدارة المنطقة.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان إن الخطة التي نُفذت بحضور مدير المنطقة، ومنسق المستودع، ومنسق الصحة والسلامة المهنية والبيئة، ومنسق الأمن الصناعي، ورؤساء ومشرفي الأقسام بالمستودع تأتي من «منطلق الحرص على جاهزية فرق الإطفاء والاستعداد التام لمكافحة الحرائق والقضاء عليها».

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بدوره، أثنى مدير منطقة سبها على الجهود المبذولة من قبل القائمين على إنجاح الدورة التدريبية، ومن بينهم جمعية نقل النفط، وحث المستخدمين على ضرورة العمل الدؤوب والمستمر في جميع مجالات العمل والتدريب، كما أشاد بجهود المدربين والمستشارين من إدارة السلامة والصحة المهنية، بحسب البيان.

عمال بمستودع سبها أثناء تنفيذهم محاكاة لإطفاء حريق، 8 ديسمبر 2019. (صفحة شركة البريقة النفطية على فيسبوك)
عمال بمستودع سبها أثناء تنفيذهم محاكاة لإطفاء حريق، 8 ديسمبر 2019. (صفحة شركة البريقة النفطية على فيسبوك)
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