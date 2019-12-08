ميناء بنغازي يستقبل 465 حاوية محملة بمواد غذائية وطبية وسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 01:28 صباحا
سفينة شحن على رصيف ميناء بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

استقبل ميناء بنغازي البحري 465 حاوية، وذلك عبر سفينة على متنها 311 حاوية، محملة بمواد غذائية وطبية، فضلا عن 154 حاوية سيارات إستيراد أميركي.

وأوضحت الصفحة الرسمية للميناء، على موقع «فيسبوك» مساء السبت، أن سفينة نقل الحاويات (نينا أف) الخط الملاحي «MSC » رست في الميناء اليوم وبها الحاويات الـ 465، وهي محملة ببضائع مختلفة منها مواد غذائية منوعة ومواد طبية وأثاث وملابس ومواد صحية وأجهزة كهربائية، وكذلك سيارات.

كما دخلت السفينة «إيڤر امباسادور» الميناء، وعلى متنها 2100 طن من مادة الإسفلت (قطران)، السبت، حسب تصريحات الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي.

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