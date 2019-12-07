حكومة الوفاق تشيد بإسقاط قواتها طائرة حربية وتعلن مواصلة تطويرها

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت حكومة الوفاق مواصلة عمليات تطوير قدرات قواتها العسكرية، مشيدة بتمكن دفاعاتها الجوية «بقدراتها المتطورة من إسقاط طائرات (العدوان الغاشم) التي تكرر قصفها للأحياء السكنية والمنشآت والمطارات المدنية»، في إشارة إلى ما أعلنته غرفة عملية «بركان الغضب» من إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بالقيادة العامة، اليوم.

جاء ذلك في بيان موقع باسم «رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القائد الأعلى للجيش»، مساء اليوم السبت.

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ويأتي بيان «الوفاق» في الوقت الذي تجاوزت فيه حرب العاصمة 8 أشهر بين القوات التابعة للقيادة العامة، وقوات الوفاق، على التخوم الجنوبية لمدينة طرابلس.