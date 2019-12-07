القيادة العامة تؤكد فقدان الاتصال بطائرة «ميغ 23» واحتجاز قائدها في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 10:51 مساء
الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، (الإنترنت: أرشيفية)

أكدت القيادة العامة فقدان الاتصال بطائرة مقاتلة من طراز «ميغ 23» واحتجاز قائدها في مدينة الزواية، اليوم السبت.

وقال بيان للقيادة، إنها فقدت الاتصال بالطائرة المقاتلة «بعد تنفيذها لمهام قتالية»، مشيرة إلى احتجاز قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في مدينة الزاوية، حسب ما جاء في صفحة الناطق الرسمي للقيادة على موقع «فيسبوك».

وذكر البيان أن غرفة عمليات القوات الجوية أرجعت سبب سقوط الطائرة إلى «عطل فني مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة»، فيما حملت القيادة من سمتهم «حكماء وعقلاء ومشايج مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار».

وفي وقت سابق، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، عن إسقاط «طائرة حربية نوع ميغ 23، بعد استهدافها بدقة»، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على قائد الطائرة بعد نزوله منها بمظلة، قبل أن تحترق بالكامل.

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