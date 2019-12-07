شركة البريقة توقف تشغيل مستودع طرابلس بسبب الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 10:42 مساء

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إيقاف العمليات التشغيلية في مستودع طرابلس وإخلائه، اليوم السبت، نتيجة تصاعد الاشتباكات المسلحة في المدينة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها «اضطرت إلى تفعيل خطة الإخلاء التامة حرصا على سلامة المستخدمين، وإتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركاته»، معتبرة أن وتيرة اشتباكات اليوم كانت أقوى من الفترة الماضية، وتهدد حياة المستخدمين.

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كما شددت على أن «الوقود متوفر وعملية تزويد المحروقات تسير بشكل إعتيادي من ميناء طرابلس البحري وأن توزيعات الغاز مستمرة من مستودع الهاني»، فضلا عن استمرار إمدادات المحروقات من الخارج من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، وفق برنامج التوريد المعد سلفا للشهر الجاري.

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